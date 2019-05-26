نائب: فصيل مسلح هدد رئيس البرلمان بالقتل

واضاف ان "هذه الرسالة جاءت بسبب موقف الحلبوسي من الأزمة بين طهران وواشنطن"، مشيرة الى انه "تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد".
وابدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعداد بلاده للتوسط من أجل حل الأزمة بين أميركا وإيران.
وقال إن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران، لكن أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.
تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.
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