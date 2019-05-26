سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر نيسان

وذكرت "سومو" في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها الخليج 365، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات كل منهما من أصل 37 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان الماضي".وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية وبواقع 4 شركات"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات بريطانية وإيطالية وتركية وماليزية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية ومصرية وبرتغالية".

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.