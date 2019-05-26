روحاني: استفتاء شعبي على البرنامج النووي الإيراني

وقال روحاني: "المادة 59 من الدستور الإيراني المتعلقة بالاستفتاء، من شأنها فتح الطرق المغلقة وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت إذا اقتضى الأمر".

وأكد الرئيس أنه تقدم عام 2004 عندما كان كبير المفاوضين الإيرانيين حول البرنامج النووي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بمبادرة إجراء استفتاء على القضية النووية، وأيّد المرشد هذا الاقتراح، لكن الأمور تطورت على نحو مغاير مع تغيّر الحكومة.



وتابع: "لكن على أي حال فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت".

وسيمنح مثل هذا الاستفتاء في حال تنظيمه الحكومة الإيرانية غطاء سياسيا إذا قررت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران و"السداسية" الدولية عام 2015.

وسبق أن أعلن روحاني الشهر الجاري عن تعليق إيران بعض التزاماتها بالصفقة النووية، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

