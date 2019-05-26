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تعطيل الدوام الرسمي في النجف غداً

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وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "يوم غد الاثنين يعد عطلة رسمية في محافظة النجف بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام".

وأضاف الجبوري، إن "ذلك يأتي استناداً إلى قرار سابق بالتعطيل في المناسبات الدينية المحلية".


يذكر أن محافظات البصرة وذي قار وميسان وكربلاء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).
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