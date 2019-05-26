الاستخبارات تقبض على 'ابو الزبير' في الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مفارزها "في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على الإرهابي الخطير الملقب أبي الزبير آمر مفرزة الهاونات في منطقة السجر بالأنبار".



وأضافت، أنه "من العناصر الإرهابية التي شاركت في معارك الصقلاوية ضد قواتنا الأمنية المتمثلة بلواء المشاة ٣٠، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، ولديه شقيقين من الدواعش هربا إلى تركيا أثناء معارك التحرير".

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