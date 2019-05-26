القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرشحون عدة يتنافسون على منصب رئيس وزراء بريطانيا، بعد إعلان تيريزا ماي تقديم استقالتها في 7 يونيو 2019، فمَن أبرز المرشحين لخلافة ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

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