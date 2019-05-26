مظاهرات إسرائيلية واتهامات يمنية لجريفيث.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تكشف تصريحات العبادي عن صراع أذرع إيران في العراق، وحقائق جديدة عن دعم أردوغان إرهابيي «النصرة» بسوريا، والجيش الليبي يؤكد مقتل إرهابي متهم باستهداف القنصلية الأمريكية في بنغازي، إضافة إلى تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب ضد نتنياهو.

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون اتهامات الحكومة اليمنية لجريفيث بشرعنة الانسحاب الأحادي للحوثيين.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: اقتصاد تركيا المتدهور ينسف حظوظ مرشح أردوغان في انتخابات إسطنبول.

وإلى الملاعب، حيث نجح ثنائي برشلونة في دعم بقاء فالفيردي.

وفي التكنولوجيا تتابعون: "تأكيد أمريكي أوروبي على مكافحة استخدام الإنترنت لأهداف إرهابية".

وفي الفن، أجمل وأسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان 2019. وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 26 مايو/أيار 2019.

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