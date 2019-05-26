هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال قوي يهز بيرو

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قياس قوة أحد الزلازل قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا قويا قد تصل شدته إلى 7.5 درجة هز شمال بيرو. وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مويوبامبا وعلى عمق نحو 105 كيلومترات.

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