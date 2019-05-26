انت الان تتابع السفير الأمريكي يحث الصين على الحوار مع الدالاي لاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدالاي لاما

قال السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد لمسؤولين صينيين خلال زيارته للتبت إن على الصين إجراء محادثات مع الدالاي لاما الزعيم الروحي للمنطقة الواقعة في الهيمالايا وانتقد بكين لتدخلها في الحرية الدينية.

وزار برانستاد التبت الأسبوع الماضي، في أول زيارة لسفير أمريكي منذ عام 2015، وسط تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين البلدين.

وجاءت زيارته عقب إقرار قانون أمريكي في ديسمبر كانون الأول يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ السياسات التي تقيد وصول الأجانب إلى التبت، وهو تشريع نددت به الصين.

وقالت السفارة الأمريكية ببكين في بيان بالبريد الإلكتروني يوم السبت إن برانستاد التقى بمسؤولين حكوميين صينيين وشخصيات دينية وثقافية من التبت "وأثار مخاوفنا القائمة منذ فترة طويلة بشأن عدم الوصول بشكل دائم" إلى التبت.

وقالت متحدثة باسم السفارة "شجع الحكومة الصينية على الدخول في حوار موضوعي مع الدالاي لاما أو ممثليه، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تحل الخلافات".

وأضافت "عبر أيضا عن مخاوفه بشأن تدخل الحكومة الصينية في حرية البوذيين في التبت في تنظيم وممارسة دينهم".

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وأرسلت بكين قوات إلى منطقة التبت الجبلية النائية في عام 1950 فيما وصفته رسميا بالتحرير السلمي وحكمت المنطقة بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.

وفر الدالاي لاما (83 عاما) إلى الهند في أوائل عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني، ولا تزال بكين تعتبره انفصاليا خطيرا. وتقول الصين إن قادتها لديهم الحق في الموافقة على خليفته، كإرث من أباطرة الصين.

وقالت صحيفة التبت ديلي الرسمية أمس السبت إن سكرتير الحزب الشيوعي في التبت وو ينغ جيه أبلغ برانستاد كيف حققت الصين "إنجازات ضخمة" لضمان الحرية الدينية والثقافة التقليدية في التبت بموجب القانون.

وأضاف وو أنه "رحب بإخلاص بمزيد من الأصدقاء الأمريكيين لزيارة" المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أن الصين تأمل ألا يأخذ السفير أي "تحيزات" معه في الزيارة.