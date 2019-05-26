الرئيس الإيراني يلوح بإجراء استفتاء بشأن الملف النووي

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بإجراء استفتاء بشأن الملف النووي لبلاده، وذلك وسط تصاعد التوترات مع الولايات

المتحدة.

ونقلت قناة العالم الإيرانية اليوم الأحد عنه القول أمس، :في عام 2004 (عندما كان روحاني مفاوضا نوويا بارزا) اقترحت على قائد الثورة فكرة إجراء استفتاء من قبل الشعب على القضية النووية، وقد اعتبر استخدام المادة 59 من الدستور أمرا جيدا وأعلن قبوله بالفكرة، ولكن لم يتم الحديث عن موعد لهذا الأمر ومن ثم تغيرت الحكومة واتجهت الأمور على نحو آخر.

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وقال :على أي حال، فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت … حيث أن من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين.

ووصف روحاني الظروف الراهنة بأنها صعبة للغاية، ولكنه شدد على أن الحكومة تسعى من أجل أن لا تصبح الأمور أكثر صعوبة للمواطنين.

ودعا إلى التكاتف بين الإيرانيين لعبور هذه المرحلة، واعتبر أن الخلافات والتفرقة تزيد ثمن الحرب.

وتواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغوط هائلة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع الدول الكبرى عام 2015 وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أحادية منه العام الماضي.