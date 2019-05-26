‏وزير خارجية العراق: بغداد ترفض التصرفات الأميركية أحادية الجانب ونقف مع جارتنا إيران

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

قال وزير الخارجية العراقي خلال تصريحات اليوم الأحد أن العراق يقف مع جارته إيران وسيكون وسيطا بين الطرفين وإن بغداد ترفض التصرفات الأمريكية أحادية الجانب.

واشار وزير خارجية العراق ​محمد الحكيم​ في مؤتمر صحافي مع نظيره ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ الى أننا “سنعمل كوسيط بين ايران و​أميركا​”، معتبرا أن “الحصار الاقتصادي على ايران ليس مفيدا”.