شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 6 دول أوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (اثينا)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ست من الدول ال21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم (الأحد).

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص. ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبًا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات.