مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ) حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد، المصلين الصائمين فى المصلى القبلى بالمسجد الأقصى المبارك؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين، والسياح إلى المسجد. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية- فى بيان اليوم - أن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة "والذى تسيطر على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وسمحت للمستوطنين والسياح باقتحام الأقصى، ونحن فى العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل"، مضيفة أن قوات الاحتلال رافقت المستوطنين خلال جولتهم فى الأقصى، فيما تمركزت قوة منهم أمام المصلى القبلي، وحاصرت المصلين المعتكفين. وتعالت...

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