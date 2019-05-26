جنبلاط: الصهيونية هجرت معظم الشعب الفلسطيني وصفقة القرن قد تهجر الباقي

توجه رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى "المستشرقين في ​وزارة الخارجية اللبنانية​"، مذكرا بأن "الصهيونية هجرت معظم الشعب ال​فلسطين​ي تحت شعار ان فلسطين ارض بلا شعب، و​صفقة القرن​ قد تهجر الباقي"، مشيرا الى أن "​النظام السوري​ هجر ما هجر وجعل من قسم من ​سوريا​ ارض بلا شعب تقريبا"، معتبرا أنه "كل على طريقته يعتبر انه يحارب ​الارهاب​. ملاحظة للتاريخ".

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