النشرة: الطيران الإسرائيلي يحلق فوق النبطية وإقليم التفاح ويشن غارات وهمية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​، يحلق فوق النبطية و​إقليم التفاح​ وفوق ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ ويشن غارات وهمية كثيفة وبشكل منخفض.

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