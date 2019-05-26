عربيد: لوضع سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة

اشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ إلى اننا "نحتاج في لبنان إلى ​سياسة​ اقتصادية واجتماعية وهي مفقودة منذ زمن"، معتبرا انه "يجب وضع هذه ​السياسة​ ولكن بشكل عادل للجميع".

وفي حديث تلفزيوني رأى عربيد ان "مشاكلنا كبيرة وتأخرنا كثيرا ولكن لدينا امكانيات ومسارات مهمة يمكن ​البناء​ عليها في ​الزراعة​ و​الصناعة​".