عربيد: لوضع سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة

اشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى اننا "نحتاج في لبنان إلى سياسة اقتصادية واجتماعية وهي مفقودة منذ زمن"، معتبرا انه "يجب وضع هذه السياسة ولكن بشكل عادل للجميع".
وفي حديث تلفزيوني رأى عربيد ان "مشاكلنا كبيرة وتأخرنا كثيرا ولكن لدينا امكانيات ومسارات مهمة يمكن البناء عليها في الزراعة والصناعة".
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