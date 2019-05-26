قيومجيان: أشعر بالخجل من الناس

لفت وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أنني أشعر بالخجل من الناس. ​حكومة​ تضيف على موازنتها مبلغ 40 مليار ليرة ل​وزارة المهجرين​ بعد انفاق مئات ملايين الدولارات على الملف خلال 30 سنة، ولا تستطيع دفع مستحقاتها للمؤسسات التي تهتم بالرعاية الاجتماعية وبآلاف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة".

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