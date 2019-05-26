الراعي: إذا تحلى السياسيون بالحضارة القربانية استطاعوا جعل الخير العام فوق كل اعتبار

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس ​الراعي​ في عظة الأحد أنه "إذا تحلى رجال السّياسة بالحضارة القربانية عندنا وعاشوها،إستطاعوا عندئذ جعل الخير العام ودولة القانون والمؤسسات فوق كل اعتبار، وتمكّنوا من حل خلافاتهم السياسية، وإقرار موازنة تكون أساسا للنهوض الاقتصادي والاستقرار المالي؛ وعملوا جدّيا على ​محاربة الفساد​ ولو كان على حساب بعضهم؛ وأخلصوا الولاء للوطن اللبناني أرضا وشعبا ومؤسسات".

ولفت الراعي الى "أننا مدعوّون ومرسلون لنعيش حضارة القربان التي يحتاجها عالمنا في العائلة والكنيسة والمجتمع والدّولة. وهي حضارة العيش والعمل في نور كلمة الله، وحضارة البذل والتّفاني في سبيل الخير، وحضارة هبة الذّات المجّانيّة مع الوقت والإمكانيّات والمواهب والعلم".