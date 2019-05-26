غبريل: الموازنة التي ستخرج عن مجلس الوزراء ليست تقشفية

اشار عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​​نسيب غبريل​ إلى أن "الموازنة التي ستخرج عن ​مجلس الوزراء​ ليست تقشفية ولا اصلاحية"، معتبرا ان "الهدف الاساسي في الموازنة هو تخفيض العجز وشاهدنا ذلك على الورق من خلال تخفيض بعض النفقات وزيادة الايرادات بحيث وصل العجز الى 7.5 بالمئة بينما كان 11.5 بالمئة في موازنة العام 2018".

وفي حديث اذاعي رأى غبريل أن "الموازنة مبنية على رفع الايرادات وهناك محاولات خجولة لخفض النفقات"، متمنيا ان "نكون قد تخطينا عقلية ​الانتخابات​ في العام 2018 حيث كان مستوى النفقات مرتفعا بشكل كبير"، مؤكدا ان "هناك ضغطا محليا خارجيا لوقف العجز الذي وقعنا به".

ولفت غبريل أن "الموازنة تكون تقشفية عندما يتم خفض النفقات بحدود 3 مليار ​دولار​"، معتبرا أن "التهويل بالانكماش في حال تم خفض النفقات هو كلام غير صحيح اقتصاديا".

وأكد ان "​القطاع العام​ في ​لبنان​ هو الذي يمثل ​الاقتصاد​ الريعي بينما ​القطاع الخاص​ هو القطاع المنتج"، معتبرا ان "هناك العديد من الابواب يمكننا من خلالها خفض النفقات في القطاع العام"، مشددا على "ضرورة اصلاح نظام التقاعد في القطاع العام بهدف استدامته".

وكشف غبريل ان "في السنوات الأربعة الماضية دخل حوالي 31 الف موظفا الى القطاع العام المتخم ب​العمال​".