فقدان 4 بحارة يابانيين إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان

أعلن المسؤول في خفر السواحل الياباني هيروميتسو كاواغوشي في حديث لوكالة فرانس برس غن فقدان أربعة بحارة يابانيين بعد غرق سفينة شحن جراء اصطدامها ليلاً بسفينة أخرى قبالة سواحل اليابان، موضحا ان السفينتين "سينشومارو" و"سيموهامارو" اصطدمتا في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة شيبا في شرق اليابان.
وأضاف: "يبدو أن سفينة سينشومارو غرقت في مكان الاصطدام. أنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل قبطان سينشومارو لكن أربعة بحارة آخرين في عداد المفقودين"، مبينا أن ضباباً كثيفاً كان يغطي المنطقة لحظة وقوع الحادث، مشيراً إلى أن تسرب نفط لوحظ في مكان الاصطدام.
ونشر خفر السواحل خمسة زوارق دورية ومروحية ووحدة خاصة للبحث والانقاذ لمحاولة العثور على المفقودين وكُلفت وحدة خاصة أخرى احتواء بقعة النفط، وفق كاواغوشي.
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