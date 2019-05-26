زلزال بقوة 8 درجات يضرب 4 دول هي الاكوادور البيرو كولومبيا والبرازيل

ضرب ​زلزال​ بقوة 8 درجات اربع دول لاتينية هي الاكوادور البيرو كولومبيا والبرازيل، ولم تعرف الاضرار الناجمة عنه حتى الساعة. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي ضرب شمال بيرو قد تصل شدته إلى 7.5 درجة، مشيرة الى أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مويوبامبا وعلى عمق نحو 105 كيلومترات.

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