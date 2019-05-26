نائب قائد الحرس الثوري: تواجد الجيش الأميركي بالمنطقة هو الأضعف في التاريخ

رأى نائب قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ الأميرال ​علي فدوي​ أن" التواجد العسكري الأميركي في ​الشرق الأوسط​ هو الأضعف في التاريخ"، مذكرا أن "الأميركيين موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا".

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