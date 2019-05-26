وزير خارجية العراق: سنعمل كوسيط بين ايران وأميركا

اشار وزير خارجية العرتق ​محمد الحكيم​ في مؤتمر صحافي مع نظيره ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ الى أننا "سنعمل كوسيط بين ايران و​أميركا​"، معتبرا أن "الحصار الاقتصادي على ايران ليس مفيدا".

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