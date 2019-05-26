ظريف: طهران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "طهران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية"، مؤكدا أن "إيران لم تنتهك الاتفاق النووي بل التصرفات الأميركية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة".
وكشف ظريف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي محمد الحكيم "أننا إقترحنا إتفاقية عدم إعتداء مع الدول الخليجية المجاورة"، مشددا على "أننا سنتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وسنواجهها بقوة".
ودعا الأوروبيين الى "تفعيل آلية التجارة مع إيران، ولبذل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي"، مشيرا الى أن "المحادثات ليست كافية للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى أوروبا أن تقوم بخطوات عملية".
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