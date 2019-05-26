النشرة: الجيش السوري شن هجوما على مواقع الفصائل المسلحة في مدينة كفرنبودة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن ​الجيش السوري​ شن هجوما عنيفا على مواقع الفصائل المسلحة في مدينة كفرنبودة ب​ريف حماة​ الشمالي بعد قصف جوي ومدفعي عنيف استمر ليومين متتالين على المنطقة حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة الان في البلدة محاولا الجيش التقدم فيها بعدما تراجع منذ يومين منها.

كما شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع المسلحين في أطراف بلدة باتنتة ب​ريف ادلب​ واستهدف تجمعاتهم في تل كبانة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي.