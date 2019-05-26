النشرة: الجيش السوري شن هجوما على مواقع الفصائل المسلحة في مدينة كفرنبودة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري شن هجوما عنيفا على مواقع الفصائل المسلحة في مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي بعد قصف جوي ومدفعي عنيف استمر ليومين متتالين على المنطقة حيث تدور اشتباكات عنيفة الان في البلدة محاولا الجيش التقدم فيها بعدما تراجع منذ يومين منها.
كما شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع المسلحين في أطراف بلدة باتنتة بريف ادلب واستهدف تجمعاتهم في تل كبانة بريف اللاذقية الشمالي.
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