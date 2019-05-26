ترمب: الجزء الأساسي من المحادثات التجارية سيجري بعد الانتخابات في اليابان

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طوكيو: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة الأحد أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيرا" في محادثتهما التجارية، لكن "الجزء الأساسي" من المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو في اليابان.

وكتب ترمب في تغريدته "تقدمنا كثيرا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان". وأضاف أن "الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدا".

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لكنه أكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو وأتوقع أرقاما كبيرة"، ملمحا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان الرئيس الأميركي تعهد السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافا"، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

وبدأ ترمب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.