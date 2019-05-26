شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة برلمانية لتعزيز اتجاه "ترامب" نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، إن من الضرورى أن يتكاتف البرلمانيون ورموز المجتمع المدنى لاتخاذ مواقف جادة تجاه جماعة الإخوان وأنشطتها العدائية تجاه مصر.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بضرورة إطلاق مبادرة برلمانية تتضمن خطة شاملة ومتعددة الأطراف، من البرلمان والمجتمع المدنى والأكاديميين وباحثى الإسلام السياسى، للاشتباك مع المؤثرين فى صناعة القرار داخل بالإدارة الأمريكية، سواء الإعلام أو مراكز البحث أو أعضاء الكونجرس، وتوضيح حقيقة جماعة الإخوان وكونها تنظيما إرهابيا.

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وأضافت، أن الدور البرلمانى لاستكمال النجاحات المتحققة من خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجولاته الخارجية أمر مهم للغاية، خاصة أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن دراسة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية تمثل تقدما كبيرا فى الموقف الأمريكى، ومن المهم أن تتبعه خطوات متعددة من جانب المجتمع المدنى والسياسيين والشخصيات العامة فى مصر، لتعزيز هذا الموقف.

وأكدت النائبة داليا يوسف، أن التحرك الجاد تجاه الإخوان أمر سهل، وإرهاب الجماعة ثابت فى الحاضر والماضى. متابعة: "الإخوان اتخلقوا عندنا فى مصر سنة 1928، ونقدر نثبت إن الجماعات الإرهابية فى العالم متأثرة بالفكر الإخوانى الإرهابى، بالوثائق وبكل الأدلة".