شكرا لقرائتكم خبر عن من يمول مقالات الإخوان المفبركة فى صحف بريطانيا؟.. إخوانى سابق يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى السابق فى جماعة الإخوان الإرهابية، إن قطر تلعب دورا كبيرا فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية، من تفاصيله أنها تشترى مساحات كبيرة فى صحف إنجليزية، لنشر مقالات مكذوبة ومفبركة لقيادات الجماعة، من أجل التحريض ضد الدولة المصرية.

وأضاف، أن صحيفة "جارديان" البريطانية نشرت مقالا للإخوان الهارب عمرو دراج، لم يكن مقال رأى وإنما مادة تحريضية ضد الدولة بامتياز، كما يتضمن أكاذيب ومعلومات مفبركة تماما. متابعا: "من البديهى أن يكون عمرو دراج المنتمى لتنظيم الإخوان الذى صنعته بريطانيا وزرعته وموّلته وآوت عناصره، ويقيم الآن فى العاصمة لندن برعاية الأجهزة البريطانية، ضيفا على صفحات الجريدة ذائعة الصيت".

وأشار "ربيع" إلى أن "الصحف الإنجليزية التى تنشر مقالات للإخوان تتلقى تمويلا سخيًّا من دويلة قطر. فليس غريبا على بريطانيا ولا أجهزتها وصحفها دعم تنظيم الإخوان، الذى أسّسته ليكون وكيلا عنها فى الحرب على عقل ووجدان المواطن العربى، لتزييف وعيه واختراق المجتمع وتدمير مناعته الثقافية والوطنية، وصناعة حالة فوضى اجتماعية لكسر هيبة الدولة الوطنية، ونشر حالة انفلات اجتماعى وقانونى لإسقاط مؤسسات الدولة، وصولا إلى ما يُسمّى بالدولة الفاشلة، حتى يتسنى لبريطانيا كدولة استعمارية التدخل وصناعة واقع سياسى يخدم مصالحها ويسير وفق توجهاتها".

وتابع القيادى الإخوانى السابق: "أقول ليس غريبا أن تدعم بريطانيا هذا التنظيم، وتفتح له كل منصات التحريض ونشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، التى نجحت بدعم شعبى فى 30 يونيو 2013 فى تبديد مخطط قوى الشر، وفى القلب منها بريطانيا، وبالتأكيد لن تستسلم تلك القوى بسهولة، والرهان على صلابة وممانعة الظهير الشعبى للدولة الوطنية وقوة إرادته فى دعم مؤسسات الدولة، وقلبها الصلب فى الجيش والشرطة القضاء، لتنتصر إرادة الشعب دائما".