شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: مقالات قيادات الجماعة فى بعض الصحف الغربية مدفوعة الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الإخوان يشترون مساحات فى بعض الصحف العالمية من أجل مهاجمة الدولة المصرية، موضحًا أن مثل هذه المقالات التى يكتبها قيادات الإخوان فى صحف غربية هى مدفوعة الأجر أصبحت بدون أى قيمة و لا تحقق أى هدف لحساب تنظيم الإخوان.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الدولة المصرية أصبحت الآن أكثر قوة ورسوخًا وتشعبت علاقاتها الإقليمية والدولية ولم تعد تؤثر فيها مثل تلك المقالات مدفوعة الأجر.

وأشار طارق البشبيشى، إلى أن العالم الآن أصبح أكثر وعيًا واقتناعًا بخطورة الإخوان على الأمن الإقليمى والعالمى، لافتًا إلى أن الجماعة الآن تعانى من انقلاب كثير من الدول عليها خاصة الدول المهمة مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا، علاوة على حظرها فى كثير من البلدان العربية.