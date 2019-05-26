صور| إنشاء 72 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، عن تنفيذ 100% من مشروع إسكان الحالات الأولي بالرعاية بمدينة الخارجة بتكلفة 15 مليون و800 ألف جنيه.

وأكد "أيمن"، أن الجهاز انتهي من المشروع بشكل متكامل حيث جرى إقامة وتشطيب 3 عمارات سكنية بحي السبط بمدينة الخارجة، بإجمالي 72 وحدة سكنية بمساحات صغيرة لإسكان الحالات الأولى بالرعاية "مطلقات – أرامل – أسرة مسجون – مهجوري العائل"، من خلال الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

أضاف "أيمن"، أنه جارى حاليًا، توصيل الكهرباء للعمارات السكنية، وتنسيق الموقع، وتسليمه بشكل نهائي لرئاسة مركز الخارجة.