أوقاف الشرقية تحذر المخالفين: صلاة عيد الفطر داخل 442 ساحة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص 442 ساحة صلاة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأوضح "الخطيب"، أنه جرى إعداد كشوف بأسماء 884 إمام وخطيب لأداء شعائر صلاة العيد.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه لن يسمح بإقامة أي ساحات مخالفة لصلاة العيد في أي مكان واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين لتلك التعليمات.
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