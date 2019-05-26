تخصصوا في بيع المخدرات والسلاح … ضبط عصابة "حودة بشرية" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط 4 أشخاص كونوا فيما بينهم عصابة تخصصت في تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من مباحث المديرية يفيد ضبط عصابة تخصصت في تجارة المواد المخدرة والسلاح غير المرخص، واشتهروا بين الأهالي بعصابة "حودة بشرية".
وضُبط في حيازة المتهمين سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و640 قرص مخدر، و3 هاتف محمولة ومبلغ مالي.
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات ومحضر الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة لمزاولة نشاطهم.
جرى التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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