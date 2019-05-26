بعد استئذان النيابة.. مباحث الوادي الجديد تضبط تاجر مخدرات في واحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت قوات مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط تاجر مواد مخدرة في مدينة الخارجة، بعد استئذان النيابة العامة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد القبض علي تاجر أقراص مخدرة، ومسجل جنائي بمركز الخارجة.

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تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة، عن قيام عاطل بترويج أقراص مخدرة في أحياء مدينة الخارجة الجنوبية.

جري استصدار إذن من النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، ومراقبة تحركات المتهم، وتشكيل قوة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفي عبد الباقي، معاون مباحث قسم الخارجة، وجري ضبط المتهم وبحيازته 20 قرص مخدر "ترامادول"، و700 جنيه، وهاتف محمول.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار فيها، وأن المبالغ المالية المضبوطة، من حصيلة بيع الأقراص المخدرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.