نائب بالجمهوري الأمريكي: واشنطن جادة في التصدي للنفوذ الإيراني بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ
أكد النائب الجمهوري الأمريكي، بيتر كينج أن الإدارة الأمريكية جادة في مسألة التصدي للنفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.
وقال كينج - في تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأحد- "إن إيران دولة راعية للإرهاب.. ونحن نستطيع إضعافها إلى درجة تقييد موارد تمويلها"، معربا عن اعتقاده بأن ما يفعله الرئيس دونالد ترامب سيؤدي إلى تقليل مخاطر نشوب الحرب والتصدي لتهديدات طهران.
ورحب النائب الجمهوري بدراسة مقترح إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة لإظهار مدى جدية ترامب في التصدي لإيران.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول الجمعة إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، واصفة القرار بأنه يهدف إلى تعزيز الدفاعات في وجه إيران.
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