إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب غزة

أفاد تقرير إخباري بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على الشخصين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس، ما أدى لإصابتهما.

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن جولة من التوترات والقصف المتبادل وقعت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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