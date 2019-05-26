ترامب يجدد ثقته بزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغم توقف المحادثات النووية واختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج في الآونة الأخيرة.
وكتب ترامب الذي يزور حالياً اليابان: "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافاً لي أنا". وأضاف "أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".
من جهة أخرى أكد ترامب أنه "ابتسم" في مواجهة الشتائم التي أطلقتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي وصفته بـ"الأحمق" و"الغبي ذي مستوى ذكاء منخفض" على أثر انتقادات وجهها لكيم.
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وتساءل ترامب "هل يمكن أن تكون هذه إشارة موجهة لي؟". وبايدن المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي يأمل في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 في الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية قامت بتجربتين لأسلحة قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع، في أول اختبارات من هذا النوع منذ أكثر من عام.
وانتهت القمة الثانية بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية في هانوي في فبراير من دون اتفاق أو حتى بيان مشترك، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تخفيف العقوبات على بيونج يانج مقابل تخليها عن برامجها الصاروخية والنووية.
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