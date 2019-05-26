فرنسا وألمانيا تدشنان الانتخابات الأوروبية

فُتحت مراكز التصويت اليوم الأحد، عند الساعة 06:00 ت غ (08:00 بالتوقيت المحلي) في فرنسا وألمانيا أبوابها للانتخابات الأوروبية.

ويتوجه الناخبون في 21 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة- من بينهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا- اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، في آخر يوم من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى على مدار أربعة أيام.

وانطلقت الانتخابات يوم الخميس الماضي، حيث يمكن لحوالي 418 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، في ما يوصف بأنه أكبر انتخابات عابرة للأوطان في العالم.

ويُطلق التصويت دورة سياسية جديدة، حيث يتضمن تغيير القيادة في المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر والتهديدات من داخل وخارج التكتل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمينيين المتطرفين والشعوبيين المتخوفين من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفوزوا بثلث المقاعد في البرلمان الجديد، ما قد يعيق عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ففي فرنسا، وضع استطلاع للرأي أجري مؤخراً حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الجمهورية إلى الأمام)، تالياً خلف حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي تعهدت بالانضمام إلى حزب الرابطة الشعبوي الإيطالي الحاكم داخل البرلمان الأوروبي.

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وفي ألمانيا، يبدو أن الأداء الضعيف للديموقراطيين الاشتراكيين- الذين سيتم اختبارهم أيضاً في انتخابات ولاية بريمن - يمكن أن يبشر بالسوء للشريك الأصغر في الائتلاف الكبير للمستشارة أنجيلا ميركل.

وتم تعليق إعلان النتائج إلى ما بعد انتهاء التصويت في الجولة النهائية اليوم الأحد، وذلك مع انتهاء التصويت في ايطاليا، الساعة 11 مساءً (2100 بتوقيت جرينتش).

ويتم التصويت اليوم أيضاً في كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والمجر وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا. وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04:00 ت غ في ستّ دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05:00 ت غ.

وصوت الناخبون الهولنديون والبريطانيون، الخميس لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات ترجح استطلاعات الرأي أن يحقق المشككون في جدوى الوحدة الأوروبي نجاحاً فيها.

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