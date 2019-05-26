للمرة الأولى.. ممثلو جوايدو ومادورو يجتمعون في أوسلو

يجتمع ممثلون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو للمرة الأولى وجهاً لوجه الأسبوع المقبل، في أوسلو في اطار الوساطة النروجية، بحسب ما أعلن جوايدو السبت.

وقال جوايدو في بيان إن ممثليه "سيجتمعون مع كل من الحكومة النروجية وممثلي نظام" مادورو.

من جهتها أعلنت النرويج استئناف وساطتها في الحوار بين السلطة والمعارضة في فنزويلا. وقالت وزارة الخارجية النروجية أن ممثلين عن معسكرَي مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة "نؤكد مجدداً التزامنا مواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا". ونقل بيان عن وزيرة الخارجية ايني اريكسن سوريدي أن النرويج "تحيي الطرفين على جهودهما وتقدر استعدادهما" للبحث عن مخرج للأزمة.

من جهة أخرى، أكد جوايدو السبت أنه لن يقبل "أبداً بحوار كاذب" مع حكومة مادورو. وقال أمام مئات من أنصاره في كراكاس "هنا، لن يتمكنوا من خداعنا أبدا بحوار كاذب"، من دون أن يشير بشكل مباشر إلى محادثات أوسلو.

والأسبوع الماضي، اجتمعت وفود المعسكرَين الفنزويليَين في أوسلو بشكل منفصل مع ممثلي الحكومة النرويجية، لكن لم تحصل اتصالات ثنائية بينهما.

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وصرح جوايدو أنه لم تجر حتى الآن "أي مفاوضات" ولا اجتماعات على انفراد بين الطرفين، مشدداً على أن أي وساطة يجب أن تفشي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة.

وقال "فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة".

وتحدث عن حملات تعبئة "في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهد دبلوماسية تضم النرويج ومجموعة ليما"، مؤكدا أن "كل ما سنفلعه سيجري علنا أمام أنصارنا".

وكان جوايدو أعلن نفسه رئيساً موقتاً لفنزويلا في 23 يناير واعترفت به نحو خمسين دولة. ويحاول مذاك إطاحة مادورو معتبرا انه "اغتصب السلطة" منذ انتخابات مايو 2018 الرئاسية. وتقول المعارضة إن هذه الانتخابات "شابها تزوير".

وفيما اعترفت دول أوروبية عدة بجوايدو رئيساً، اكتفت النرويج بالدعوة لانتخابات حرة، في موقف اعتُبر حينها أنه يجسّد رغبة أوسلو بتأدية دور الوسيط بين المعسكرين.

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