كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قتلى بتحطم مروحية عسكرية في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة مروحية عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات وسط المكسيك، مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 5 جنود من البحرية، فضلا عن مفتش من الهيئة الوطنية للغابات.

وقالت البحرية المكسيكية، السبت، إن الطائرة، وهي من طراز "إم آي 17"، سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة غالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك، فيما لم تتضح بعد أسباب التحطم.

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وذكر بيان للبحرية أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة يوم السبت، بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم، بعد إعلان نبأ التحطم.