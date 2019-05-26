كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلجيكيون يصوتون في الانتخابات الأوروبية والوطنية والإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه البلجيكيون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأوروبية والوطنية والإقليمية، اليوم الأحد.

وتم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش) وكان من المتوقع أن يتم إجراء أول تقديرات واستطلاعات الخروج بحلول الساعة 6 مساءً. (1700GMT).

ويتطلع البلجيكيون، في الانتخابات الوطنية، إلى إنهاء أشهر من الجمود السياسي بعد استقالة أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بسبب دعم رئيس الوزراء تشارلز ميشيل لاتفاقية الهجرة الدولية.

قاد ميشيل حكومة انتقالية تقوم بأعمال يومية فقط منذ شهر ديسمبر، ولكن مع اختيار الناخبين البالغ عددهم 8 ملايين ناخب من أكثر من عشرة أحزاب، من المحتمل أن يثبت تشكيل ائتلاف مستقر بسرعة.