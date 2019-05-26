كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار يدمر فندق ويسبب أضرارا جسيمة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب إعصار شديد في تدمير فندقًا وأضرارًا جسيمة أخرى في منطقة أوكلاهوما سيتي الأمريكية، بالقرب من تقاطع الطريق السريع 81 والطريق السريع 40، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تم تدمير حديقة منزل متنقل في المنطقة تقريبًا.

وقالت تريسي رايدر، عضو مجلس مدينة إلرينو، إنه كان هناك عدد غير معروف في المنطقة التي ضربها الإعصار، وفقًا لقناة أخبار 9، وقناة CBS.

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في المقابل ، لم يؤكد رئيس بلدية إلرينو، مات وايت أو ينفي حدوث أي وفيات، وقال: "لقد كان حدثا خطيرًا وخطيرا للغاية هنا. كل شيء تحت السيطرة".

تم إغلاق الطريق السريع 81 بالقرب من المنطقة بسبب الحطام وخطوط الطاقة التي تم قطعها، وفقًا لإدارة أوكلاهوما للنقل.

في وقت سابق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية ساعة إعصار لأجزاء من أوكلاهوما وتكساس بعد عطلة نهاية أسبوع من العواصف في نبراسكا وتكساس.