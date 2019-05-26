كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محللون: دور قطر التخريبي في المنطقة العربية واضح للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر محللون وخبراء في الشأن السياسي، أن النظام القطري أصبح منعزلا عن البيئة الجغرافية التي ينتمي إليها، مشددين على ضرورة أن تتوخى القيادات السياسية في المنطقة، الحذر من دور الدوحة الداعم للإرهاب، وتحركاتها السريعة في العالم لجلب الدعم لها وممارساتها الخبيثة، وفقا لقطر يلكيس.

وتقول الدكتورة نادية هنري، النائبة في مجلس النواب المصري، في تصريحات صحافية، إن دور قطر التخريبي في المنطقة العربية واضح للجميع، وتم إدانته في عدة محافل دولية، مؤكدة أنه وضح في السودان حتى تم طرد وفدها الدبلوماسي من قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

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وتابعت أن "هناك تحديا ومواجهة الإرهاب، حيث تتحمل مصر دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب، سواء الداخلي أو العابر للحدود".

وشددت هنري على أن أمن الخليج العربي لا يتجزأ عن أمن مصر، مؤكدة أن أمن السعودية والإمارات هو امتداد لأمن المنطقة.