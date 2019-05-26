كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 600 وجبة إفطار بمديرية تبن في لحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، 600 وجبة إفطار في منطقة الشقعة بمديرية تبن محافظة لحج، وذلك ضمن جهود الهيئة الإماراتية خلال شهر رمضان الكريم.

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واستهدفت الحملة التي طافت مديرية تبن، وجبات لإفطار الأسر الفقيرة في منطقة الشقعة والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي توزيع وجبات الإفطار من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شهر رمضان الفضيل ضمن جهوده المتواصلة والهادفة في مساعدة المجتمع المحلي في محافظة لحج .