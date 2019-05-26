كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبين وذلك في إطار الأعمال الإنسانية التي تمولها دولة الإمارات الشقيقة في المحافظات المحررة.

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وتضمن المشروع استهداف 7 مديريات في المحافظة من خلال توزيع الكسوة على أهالي أكثر من 1000 شهيد في تلك المديريات التي تعرضت للحرب مع مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

ويأتي المشروع ضمن برنامج الاستجابة العادل الذي استقبلته هيئة الهلال الأحمر في المحافظات المحررة.