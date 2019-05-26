بعد نشر جنود إضافيين في الشرق الأوسط.. إيران: تعزيز الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير جدا وينبغي مواجهته

بعد إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، قرار الولايات المتحدة نشر جنودها في المنطقة بأنه “تهديد للسلم العالمي”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن ظريف بعد عودته من زيارة إلى باكستان، قوله: “إن تعزيز الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير جدا، ويشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين، ينبغي مواجهته”، معتبرا اتهام الولايات للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ هجمات على ناقلات نفطية قرب سواحل الإمارات العربية المتحدة، “تبريرا لسياستها العدائية، ولإثارة التوتر في منطقة الخليج”.

وكانت واشنطن أنهت، هذا الشهر، الاستثناءات التي منحتها بخصوص عودة العقوبات الاقتصادية على إيران، منذ انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العظمى في العالم.

وينصص هذا الاتفاق على خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل وقف جميع أنشطتها النووية، وهو ما علقت إيران التزامها به، ردا على قرار ترامب، مهددة باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها.

يذكر أن الولايات المتحدة نشرت مطلع هذا الشهر. حاملة طائرات في الخليج، وطائرات مقاتلة من طراز “بي 52″، بالإضافة إلى عن سفينة حربية، ونظام مضاد للصواريخ، بعد تصاعد التوتر بين الجانب الأمريكي والإيراني، في الآونة الأخيرة.