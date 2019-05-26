السّودان: التضييق على موظفين بالتلفزيون لمطالبتهم بحكومة مدنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منعت السلطات الأمنية في السودان، أمس السبت، 6 موظفين في التلفزيون الرسمي من دخول مقر عملهم، بسبب مشاركتهم في تنظيم وقفة احتجاجيّة.

وجاء المنعُ عقِب مشاركة المخرجَين، أنس رضوان وسبت ودا، ومقدم البرامج، وائل محمد حسن، وحذيفة عادل من "قناة النيل الأزرق"، وفني الغرافيك، أمجد مصطفى، وعلاء الدين محمد من قسم الأخبار، في تنظيم وقفة احتجاجية طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن وائل محمد الحسن، قوله إن الخطوة جاءت كعقوبة على وقفة احتجاجية اعتقل بعض العاملين فيها، مبيّنًا أن مدير التلفزيون أبلغهم بأنه لا علم له بالإجراء.

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وتوقّع الحسن أن يتخذ تجمُّع الإعلاميين خطوات تصعيدية بعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأمنية.

يُذكر أن الصحافة السودانية، في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كانت تعاني بحسب مراقبين؛ من ازدواجية القوانين التي تخضع لها، متمثلة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون جهاز الأمن، إلى جانب صلاحيات واسعة حظيت بها اللوائح الخاصة بمجلس الصحافة والمطبوعات، الذي يعد أحد الهيئات حكومية.

وفي السنوات الأخيرة من حكم البشير، عرفت الصحافة السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات حكمه ما يعرف بـ "الرقابة القبلية" وهي اطلاع أفراد من الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها، كذلك خضع عدد كبير من الصحافيين للاعتقال والاستدعاء من قبل جهاز الأمن، وفي أحيان أخرى، تم إيقافهم عن العمل الصحافي.