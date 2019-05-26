اعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال العديد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشابين معتز ولؤي الرجبي من حي بطن الهوى ببلدة سلوان، بدعوى الاعتداء على مستوطن في الحي، كما اعتقلت الشاب عمر باسم الزغير أثناء مروره بشارع الواد في البلدة القديمة.

واعتدت قوات الاحتلال بصورة وحشية على مجموعة من الشبان المقدسيين في شارع الواد بالقدس القديمة، واعتقلت اثنين، وحولتهما إلى مركز التوقيف "القشلة" في باب الخليل للتحقيق معهما رغم إصابتهما بجروح.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مهند محمد عبد الحميد أبو مارية، وعلاء صادم عادل الصليبي وياسر جهاد علي أبو دية بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر.

كما اندلعت مواجهات متفرقة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على مركبة يملكها المواطن إبراهيم خليل صبارنة.

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وفي الخليل، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الأسير المحرر مصعب ازغير، والشاب فراس القواسمة الذي تم مصادرة مركبته أيضا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد علي نعيم صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

في شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة شويكة قضاء طولكرم تخللها إصابات بالاختناق.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية داهمت حارة النعالوة في شويكة بطولكرم، حيث أطلق جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية خلال المواجهات التي أدت لإصابة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.