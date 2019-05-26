دالية الكرمل: اعتقال 3 مشتبهين بجريمة قتل دانيال حلبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة ثلاثة شباب بشبهة الضلوع بالشجار الذي وقع في دالية الكرمل وأسفر عن الشاب دانيال حلبي (18 عاما) من البلدة في جريمة طعن خلال الشجار، أمس السبت.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق، اليوم الأحد.
ويُستدل من التحقيقات الأولية أنه نشب جدال في بركة سباحة على خلفية شخصية بين الضحية وبين أحد المشتبه بهم، صباح أمس، وبعد مرور بعض الوقت التقى طرفا الخلاف في أحد شوارع البلدة، وتطور الجدال بينهما إلى شجار قُتل فيه الشاب حلبي طعنا بالسكين.
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