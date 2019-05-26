انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة القيادي الإخواني المصري محمد العصار في محبسه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 09:50 صباحاً - توفي محمد العصار، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وعضو شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، في محبسه شمالي مصر.

وقال مصدر بالجماعة، لوكالة "الأناضول"، إن العصار الذي تجاوز السبعين من عمره، تعرض لوعكة صحية داخل محبسه في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية (شمال)، توفي على أثرها، دون تفاصيل.

وفي نبأ عاجل، قالت فضائية "وطن" المحسوبة على الجماعة وتبث من خارج مصر: إن "العصار استُشهد جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب".

في حين قالت البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة (محظور)، الذراع السياسية لـ"الإخوان" بمصر: "ارتقى العصار، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، شهيداً جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب".

وبينما لم تصدر "الإخوان" أو أسرة القيادي الإخواني البارز، بياناً بشأن الواقعة، تحدَّث مناصرون للجماعة، على منصات التواصل الاجتماعي، أن العصار تعرض لأزمة قلبية، بمحبسه، قبل أن يُنقل إلى مستشفى حكومي ويتوفى.

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جدير بالذكر أن العصار ليس الحالة الأولى لقيادات الجماعة التي تتوفى داخل السجون.

وسبقه المرشد العام السابق لـ"الإخوان" مهدي عاكف (سبتمبر 2017)، وعبد العظيم الشرقاوي (أغسطس 2017)، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي (مايو 2015)، وطارق الغندور (نوفمبر 2014)، وأبو بكر القاضي (نوفمبر 2014)، وصفوت خليل (سبتمبر 2013).

والعصار كان يسكن في مدينة دمنهور، شمالي مصر، ويعد من أبرز رموز الجماعة بالمجال الفكري والدعوي، وذاع صيته في جيل الشباب؛ إذ يعرف عنه مخاطبة العقل ورفض العنف تماماً.

وتم توقيف العصار في نوفمبر 2013، عقب أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً والمنتمي إلى الجماعة، وقبيل شهر من حظر السلطات جماعة الإخوان.

وصدر حكم بالسجن من محكمة عسكرية بحق العصار وآخرين من قيادات الجماعة في أغسطس 2015؛ على ذمة اتهامات ينفونها بحرق المقر الرئيس لمحافظة البحيرة (شمال)، قبل أن تقرر هيئة الطعن العسكرية، في سبتمبر 2017، قبول الطعن وإعادة المحاكمة.