شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن استمرار عملياته العسكرية في تعز حتى استكمال تحريرها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 صباحًا, 26 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أكد قائد محور تعز العسكري في اليمن اللواء الركن سمير الصبري أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني في محافظة تعز أمس مستمرة حتى استكمال تحرير ها من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكر اللواء الصبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العملية العسكرية تأتي ردًا على هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش اليمني وقصفها للأحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات، مؤكدًا أن قوات المحور في جاهزية عالية وستنفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع المليشيا واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.
وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية في مركز المحافظة معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف المليشيا.
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